Бесплатные Бажовские экспрессы организуют для жителей и гостей Южного Урала

Бесплатные рейсы и платные туры – приехать на Бажовку в село Демарино сможет каждый желающий. Увидеть кузнечную свадьбу, проложить дорогу к солнцу, побывать на концертах лучших коллективов Челябинской области – все это возможно только на Бажовском фестивале. Организаторы продумали удобную и простую транспортную логистику для всех, кто едет на фестиваль.

Прямо на площадку фестиваля 23 июня будут ходить автобусы из Челябинска, Миасса, Троицка, Южноуральска и Пласта. Бесплатный «Бажовский экспресс» будет отправляться из Южноуральска с автовокзала «Южный» с 8.00 каждые два часа до 14.00. Обратно автобусы поедут в 16:00, 18:00, 20:00 и в 22:00. Из Пласта спецрейсы будут курсировать с автовокзала каждый час, начиная с 8:00 и до 20:00. Обратные рейсы будут отправляться в Пласт каждый час, начиная с 10:00 до 22:00.

Можно выбрать платные туры, в которые входит дорога до фестивальной площадки и обратно. Четыре рейса по маршруту «Челябинск – Бажовский фестиваль – Челябинск» отправятся с автовокзала «Южные ворота» в 7:30, 8:00, 8:30, 9:00 и вернутся обратно в 21:00, 22:00, 22:30, 23:00. Тур из Троицка: отправление с автовокзала в 8:00, с Бажовского фестиваля – в 22.00. Туристический маршрут из Миасса начнется у ДК «Автомобилестроителей» в 9:00. Первую остановку автобус сделает в Чебаркуле у Дворца Культуры «Мечта» в 9:40. Вторую остановку – на Бажовском фестивале. Тем же путем экспресс поедет обратно в 22:00.

Напомним, что Бажовский фестиваль народного творчества состоится 22-24 июня уже в 26-ой раз. В этом году площадкой для этно-города выбрана живописная поляна вблизи села Демарино Пластовского района.

Всего в этом году на фестивале ожидают около 5000 участников и более 20 тысяч гостей. Формат останется прежним. Гостей ждет «Мастеровая слобода» и этно-город «Уральское поселение», Банный фестиваль и ярмарка традиционных продуктов питания «Раздолье». Вместе с этим для гостей праздника организаторы приготовили и сюрпризы. В этом году в рамках «Мастеровой слободы» откроется новая программа «Живинка в деле». Здесь можно будет понаблюдать за настоящей битвой гончаров, сделать своими руками детскую игрушку, увидеть традиционные обряды. Одним из них станет красивый старинный ритуал «Кузнечная свадьба». А еще гости фестиваля смогут присоединиться к коллективной работе над тканым полотном, которое станет в итоге совместного творчества настоящей «Дорогой к солнцу».

Традиционно программа Бажовского фестиваля — это яркая карта событий, которые проходят в течение трех дней. Более 20 концертных программ разворачиваются на четырех сценических площадках. Среди почетных приглашенных гостей – Государственный русский оркестр «Малахит», ансамбль танца «Урал», группа «Ариэль» с юбилейной программой. Но и это еще не все. В Бажовку давно и надолго влюбились народные мастера и исполнители из-за рубежа. В этом году приезжают гости из Австрии – делегация из 45 человек. Это два творческих фольклорно-танцевальных коллектива, а также мастера резьбы по кости и по дереву. Помимо этого австрийцы готовят для всех большой и вкусный сюрприз – настоящее кулинарное шоу, на котором по особым народным рецептам будут выпекать хлеб и угощать всех желающих.

Бажовский фестиваль – событие в российском культурном мире уникальное. Сюда приезжают мастера традиционных народных промыслов и ремесел со всей России, они представляют свое творчеством, делятся мастерством, участвуют в конкурсах и просто отдыхают. Сегодня, как никогда, становится актуальным осознание главных жизненных ценностей – где мы живем, кто мы, во что мы одеты, как мы воспитываем своих детей, как относимся к своим предкам. Люди приезжают на Бажовский фестиваль как к своим близким друзьям, к своей семье – источнику новых впечатлений, знаний, общения, энергетики. И каждый находит что-то свое, что снова и снова возвращает в сердце России – на Бажовский фестиваль!