Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

Сегодня стало известно, где и когда состоится прощание с народным артистом России Леонидом Неведомским. Информацию о траурной церемонии предоставили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Согласно последним данным, попрощаться с артистом можно будет в здании петербургского театра 7 июня с 11 до 13.00. В 14 часов состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Литературных мостках, передает РИА "Новости". Информации о том, на каком кладбище будет похоронен Леонид Неведомский, пока нет.

Напомним, актер ушел из жизни 3 июня в возрасте 78 лет. За свою долгую карьеру он сыграл более 100 ролей в кино и не менее 40 – в театре.