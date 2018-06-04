В минувшее воскресенье, 3 июня, актриса и режиссер Вера Глаголева была посмертно удостоена приза фестиваля "Кинотавр". Артистка ушла из жизни 16 августа прошлого года после долгой и тяжелой болезни.

Согласно последней информации, президент киносмотра Александр Роднянский вручил данную почетную награду старшей дочери Веры Глаголевой Анне Нахапетовой. Приз под названием "Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте" достался именно этой артистке, поскольку она была "гордой и красивой" личностью, заметил продюсер.

Роднянский подчеркнул, что эта награда не является мемориальной или ритуальной, но при жизни Глаголевой ее вручить не успели, передает ТАСС. Анна в свою очередь поблагодарила всех за невероятную любовь к ее маме.