Народный артист Всеволод Шиловский отмечает 80-летний юбилей
3 июня 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и режиссер, народный артист России Всеволод Шиловский отмечает сегодня 80-летний юбилей. Артиста поздравил с юбилеем премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«Множество ярких ролей в кино и на театральной сцене, блестящие режиссерские работы, активная педагогическая деятельность, авторский театр-студия – все это грани Вашего удивительного таланта», - написал глава правительства в поздравительной телеграмме.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что режиссерский стиль Всеволода Шиловского отличает глубина, искренность и тонкий юмор. Благодаря этому каждая его роль, кинофильм или театральная постановка запоминаются надолго, передает РИА Новости.
Мы присоединяемся к поздравлениям с юбилеем и желаем народному артисту России Всеволоду Шиловскому долгих лет жизни и яркой творческой деятельности.
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