Народный артист Всеволод Шиловский отмечает 80-летний юбилей

Актер и режиссер, народный артист России Всеволод Шиловский отмечает сегодня 80-летний юбилей. Артиста поздравил с юбилеем премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Множество ярких ролей в кино и на театральной сцене, блестящие режиссерские работы, активная педагогическая деятельность, авторский театр-студия – все это грани Вашего удивительного таланта», - написал глава правительства в поздравительной телеграмме.

Дмитрий Медведев также подчеркнул, что режиссерский стиль Всеволода Шиловского отличает глубина, искренность и тонкий юмор. Благодаря этому каждая его роль, кинофильм или театральная постановка запоминаются надолго, передает РИА Новости.

Мы присоединяемся к поздравлениям с юбилеем и желаем народному артисту России Всеволоду Шиловскому долгих лет жизни и яркой творческой деятельности.