Сигал запустил в России собственное шоу

Популярный актёр и продюсер Стивен Сигал запустил собственное шоу о боевых искусствах в России. Представление носит название «Жара Fight». Как отметил Сигал, в программе будет возможно всё. Стивен Сигал рассказал, о чем беседует с Владимиром Путиным

Как сообщают СМИ, презентация шоу состоялась в столичном ТЦ «Вегас Сити Холл». В нем будут принимать участие спортсмены из разных стран, которые специализируются на различных боевых искусствах.