Мария Аронова устроила забастовку на сцене театра в Сургуте
3 апреля 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Народная артистка России Мария Аронова вместе с труппой спектакля «Маленькие комедии» устроила забастовку на сцене театра в Сургуте из-за невыплаченного гонорара.
Актеры Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако вышли на сцену и обратились за поддержкой к зрителям. «Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем», — говорит, обращаясь к зрителям, Мария Аронова.
Как пояснила артистка, второй звонок в театре дается после того, как актеры получили гонорар за спектакль. Судя по реакции зала, поддержавшего актерскую труппу аплодисментами, проблема встретила понимание у зрителей. После того, как деньги для актеров все-таки нашлись, спектакль состоялся, пишет РИА Новости.
Позже Мария Аронова высказала огромную благодарность зрителям из Сургута за моральную поддержку. По словам актрисы, никто не покинул зрительный зал из-за задержки спектакля. Видео инцидента опубликовано на Youtube.
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