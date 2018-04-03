Мария Аронова устроила забастовку на сцене театра в Сургуте

Народная артистка России Мария Аронова вместе с труппой спектакля «Маленькие комедии» устроила забастовку на сцене театра в Сургуте из-за невыплаченного гонорара.

Актеры Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако вышли на сцену и обратились за поддержкой к зрителям. «Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем», — говорит, обращаясь к зрителям, Мария Аронова.

Как пояснила артистка, второй звонок в театре дается после того, как актеры получили гонорар за спектакль. Судя по реакции зала, поддержавшего актерскую труппу аплодисментами, проблема встретила понимание у зрителей. После того, как деньги для актеров все-таки нашлись, спектакль состоялся, пишет РИА Новости.

Позже Мария Аронова высказала огромную благодарность зрителям из Сургута за моральную поддержку. По словам актрисы, никто не покинул зрительный зал из-за задержки спектакля. Видео инцидента опубликовано на Youtube.