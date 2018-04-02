В Челябинске состоялась Весенняя Beat-ва детских хоров
2 апреля 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Под эгидой VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» состоялась «Весенняяbeat-ва детских хоров».
Во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской в конкурсе на лучшее исполнение песен из мультфильмов и кино сразились16 хоровых коллективов из Челябинска и области Призовые места распределялись в двух возрастных категориях.
Первое место в младшей возрастной категории (от 5 до 11 лет) получил младший состав хора «Тутти». Второе место занял дебютант «Весенней beat-вы» ансамбль «Два кота».Третье место жюри присудило младшей группе Образцового вокального коллектива «Колокольчик».
В старшей возрастной категории (от 11 до 18 лет) наивысшие баллы и первые места достались сразу двум коллективам: старшему составу хора «Тутти» и ансамблю «Суаре».С «серебряным» дипломом отправился домой ансамбль «Школьные истории» (г. Снежинск), а «бронзой» отметили самый многочисленный коллектив, принимавший участие в состязании, – хор «Мировые песни» Детской студии Олега Митяева. .В его составе поют 32 вокалиста.
Право спеть на гала-концерте VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» завоевал старший состав хора «Тутти». Как сообщили в Оргкомитете фестиваля, выступление юных певцов с песней Пола Макартни «LetItBe» откроет концерт.
По общему мнению жюри, участники «Битвы» показали хороший исполнительский уровень, и претендентов на призовые места выбрать было непросто.
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Все участники Битвы детских хоров-2017 получили дипломы фестиваля «Весенний beat», сладкие подарки и уникальные учебные пособия «Играем джаз», изданные Челябинской государственной филармонией.
В этом году фестиваль «Весенний beat» открылся 29 марта пресс-балом для челябинских журналистов. Далее в челябинской программе фестиваля – поэтический баттл «Весенние beat'ники» (5 апреля), мастер-класс певицы Рене Мари и джаз-трио Алекса Нахимовского (8 апреля),мастер-класс группы «DellaMae» (9 апреля), в этот же день творческая встреча с певцом и гитаристом Тимо Гроссом.
Гала-концерт фестиваля состоится 8 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Гости фестиваля – знаменитые зарубежные и российские исполнители.
Подробно о программе фестиваля «Весенний beat»-2018 – на его официальной веб-странице: http://www.live-r-pool.ru/festival/448/
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