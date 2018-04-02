Новый спектакль «зелёного театра» удивит южноуральцев музыкальными номерами

18 и 23 апреля в Филармонии - «Безумный день, или женитьба Фигаро» - состоится премьера нового проекта Благотворительного фонда «Зеленый театр».

В прошлом году участники известного благотворительного фонда «Зеленый театр» собрали более 1 миллиона рублей. Благодаря этой колоссальной работе на площади Павших революционеров появился сквер из сотни деревьев. В этом театральном сезоне «Зеленый театр» готовит новую постановку – спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро». Как всегда в спектакле не играют профессиональные актеры. Роли исполняют известные предприниматели, директора крупных компаний, представители СМИ и власти. Все вырученные средства традиционно пойдут на озеленение еще одной площадки в центральном районе города.

Репетиции идут третий месяц, директора и предприниматели учат тексты, занимаются постановкой музыкальных номеров, подбором костюмов и продвижением проекта. Из профессиональных деятелей сцены в спектакле принимает участие только постановочная команда, всем остальным занимаются театральные дилетанты. Актёры "Зеленого театра" экономят бюджет - на "зеленую" благотворительность идут все средства, собранные с постановки.

Однако, профессионалы, неравнодушные к экологическим проблемам Челябинска, вовлекаются в репетиционный процесс. К постановке номеров привлечен артист бродвейских мюзиклов, хореограф, режиссер, психолог Андрей Заостровский: «Я обожаю работать с непрофессионалами, потому что, когда непрофессионалы вдруг начинают делать профессиональные вещи – это большая победа. Творчество, энергия – это неотъемлемая часть жизни человека, а «Зеленый театр» именно этим и занимается, он создает пространство для успешных людей, где они могут движением или словом выразить себя. Я обожаю раскрывать в людях этот творческий импульс».

Андрей Заостровский планирует украсить постановку «Безумный день, или женитьба Фигаро» сразу несколькими музыкальными номерами. Все танцевальные репетиции проходят в режиме полного творческого подчинения и музыкальной диктатуры. «Участники «Зеленого театра» - амбициозные лидеры, все руководители, которые и на площадке иногда могут тянуть одеяло на себя, привлекать внимание, которые могут вклиниваться в творческий процесс со своими идеями и видениями. Я очень жестко устанавливаю правила игры и, если понимание не приходит с третьего раза, я могу включить «ненормативную» лексику, что, надо отметить, отлично работает. К счастью, все актеры «Зеленого театра» люди не только творческие, но и очень умные, они на меня не обижаются».

Премьера спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро» состоится 18 и 23 апреля в Филармонии. Новый проект Благотворительного фонда «Зеленый театр» соберет средства на озеленение еще одной площадке в центральном районе Челябинска. Вы можете поддержать активистов «Зеленого театра» в желании сделать город зеленым покупкой билета на спектакль. Бронируйте билеты по тел.: 231-55-77, 8 908 083 5577.

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