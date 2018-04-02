В Челябинск приезжает Эдита Пьеха с юбилейным концертом

9 апреля в 19.00 в ДК железнодорожников состоится юбилейный концерт народной артистки СССР Эдиты Пьехи.



Сегодня трудно представить не только нашу эстраду, но и нашу жизнь без Эдиты Станиславовны. Яркая, неповторимая, любимая уже несколькими поколениями, она стала воплощением шарма и вкуса для миллионов. О ней пишут, спорят, говорят, ею восхищаются, её боготворят. Голос её невозможно спутать ни с одним другим, а репертуар вымерен до мельчайших нюансов. Занять её нишу никому не под силу, потому что она – истинная Королева песни.

Эдита Пьеха – это женщина, которая всю свою жизнь поёт про чувства, поёт своим сердцем и не скрывает, что единственная любовь её жизни – сцена. Шли годы, менялась мода, приходили и уходили артисты, а Эдита Станиславовна остаётся неповторимой и любимой на протяжении уже 60 лет!