В Москве скоропостижно скончался художественный руководитель "Театра.doc", режиссёр, драматург Михаил Угаров. Угарову было 62 года. О смерти худрука "Театра.doc" сообщается на странице театра в соцсети Facebook. Павел Табаков: «Смерти нет, есть только ветер»

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич", - говорится в сообщении.

Режиссер Марина Разбежкина минувшей ночью написала в Facebook: "Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно". По ее словам, у Угарова случился "внезапный сердечный приступ, скорая приехала быстро, но не успела".

"Не стало Миши Угарова. Слов нет. Леночка, дорогая, мы рядом и всем миром поможем... Держитесь..", - соболезнует семье Угарова актер Александр Галибин.

Михаил Угаров работал в ряде театров, был руководителем телепередачи "Моя Семья", являлся сценаристом "Окон" и нескольких кинокартин.

Напомним, 12 марта скончался великий актер, режиссер и человек Олег Табаков.