Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» признан лучшей игровой картиной 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника». Церемония награждения прошла 1 апреля в московском «Вегас сити холле». В Сочи названы победители "Кинотавра"

В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Максим Лагашкин и другие.

Режиссёр фильма «Аритмия» Борис Хлебников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру. Также картина была отмечена в номинациях за лучшую мужскую и женскую роли.

Премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года ее президентом является режиссер Андрей Кончаловский.