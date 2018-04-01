Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"
1 апреля 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» признан лучшей игровой картиной 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника». Церемония награждения прошла 1 апреля в московском «Вегас сити холле».
В фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Максим Лагашкин и другие.
Режиссёр фильма «Аритмия» Борис Хлебников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру. Также картина была отмечена в номинациях за лучшую мужскую и женскую роли.
Премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года ее президентом является режиссер Андрей Кончаловский.
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