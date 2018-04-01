Коляда: Женовача будут сравнивать и с Ефремовым, и с Табаковым

Художественный руководитель театра собственного имени Николай Коляда представляет, что ждет режиссера Сергея Женовача, назначенного Министерством культуры худруком театра МХТ имени Чехова. Представители МХТ призвали прекратить травлю Марины Зудиной

Театральный режиссер Сергей Женовач назначен художественным руководителем Московского художественного театра имени А.П. Чехова после смерти знаменитого Олега Табакова. Великий Табаков был худруком сразу трех театров.

После его кончины министр культуры предлагал стать худруком МХТ Владимиру Машкову. Но он отказался в пользу Женовача.

По признанию Коляды, ему "Женовача очень жалко". "Я понимаю, что ему очень хочется быть в главном театре страны, потому что это признание заслуг, признание таланта, это же не просто так, что по дружбе его назначили", - сказал Коляда в интервью "Московскому комсомольцу".

Он подчеркнул, что нового худрука МХТ "все оценивают как очень талантливого человека, поэтому ставят на такое место".

И Николай Коляда понимает и представляет, "какой же это будет для него кошмар". "Как ему будет тяжело... Потому что обязательно будут сравнивать и с Ефремовым..., и с Табаковым", - считает режиссер театра собственного имени.

Ранее худрук Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев предположил, что Сергею Женовачу будет очень трудно в должности худрука МХТ, поскольку "театр заточен под Олега Табаков", - сообщает РИА Новости.

Писарев, как и Коляда считает Женовача хорошим режиссером. По мнению Писарева, Женовач прекрасно работает в камерном пространстве, создавая "ювелирные спектакли", он "привык к другому".

Народный артист Олег Табаков скончался 12 марта. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец