Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей
31 марта 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Актер театра и кино, народный артист Александр Збруев отмечает юбилей. 31 марта актеру театра Ленком Александру Збруеву исполнется 80 лет. День рождения знаменитый актер отметит в родном театре, в котором он служит более 50 лет.
"Аргументы недели" писали, что 31 марта Збруев в Ленкоме исполнит роль Бориса Годунова в спектакле Константина Богомолова.
У Марка Захарова за годы работы в театре Александр Збруев исполнил роли в спектаклях «Автоград – ХХI», «Иванов», «Ясновидящий», «Хория», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Всё оплачено», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишнёвый сад».
Александра Збруева уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко отметил высокое профессиональное мастерство, обаяние и жизнелюбие актера.
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