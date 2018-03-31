Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей

Актер театра и кино, народный артист Александр Збруев отмечает юбилей. 31 марта актеру театра Ленком Александру Збруеву исполнется 80 лет. День рождения знаменитый актер отметит в родном театре, в котором он служит более 50 лет. Александр Збруев отметит свой 80-летний юбилей «по-царски»









"Аргументы недели" писали, что 31 марта Збруев в Ленкоме исполнит роль Бориса Годунова в спектакле Константина Богомолова.

У Марка Захарова за годы работы в театре Александр Збруев исполнил роли в спектаклях «Автоград – ХХI», «Иванов», «Ясновидящий», «Хория», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Всё оплачено», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишнёвый сад».









Александра Збруева уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко отметил высокое профессиональное мастерство, обаяние и жизнелюбие актера.