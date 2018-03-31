Исполнение песни "Катюша" китайской певицей стало хитом в сети. Видеозапись набрала более 1,3 миллиона просмотров с момента опубликования на youtube. Молодая исполнительницы поет легендарную "Катюшу" на русском и китайском языках.

Песня звучит в разных жанрах, а в конце певицу подхватывают на руки танцоры, одетых в советскую военную форму.

"Товарищи китайцы, вы очень большие молодцы. Я такой катюши не видел в России, какую вы у себя сделали", "Я уже раз 50 пересмотрела, и у меня каждый раз дух захватывает и мурашки по коже", "... радоваться надо, что за рубежом помнят нашу историю и интересуются нашей культурой и доносят её в массы", - пишут в комментариях.

"Катюшу" пели многие знаменитые певцы: Лидия Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна Герман, Дмитрий Хворостовский.

Музыку на стихи Михаила Исаковского сочинил Матвей Блантер. Впервые песню исполнили Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник 28 ноября 1938 года.