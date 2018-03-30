СМИ: Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
30 марта 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшему губернатору штата Калифорния, культовому актёру Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце. В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.
70-летнего актера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана, сообщает портал TMZ. Во время процедуры хирурги столкнулись с осложнениями, в результате чего актёру была проведена экстренная операция на сердце. Она проходила на открытом сердце и длилась несколько часов.
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