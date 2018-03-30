Завтра в Челябинске состоится весенняя beat-ва детских хоров

31 марта 2018 г. в Челябинске под эгидой VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» состоится «Весенняя beat-ва детских хоров». Конкурс традиционно пройдёт во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской (Свердловский пр., 59).

16 хоровых коллективов из Челябинска и Челябинской области сразятся в конкурсе на лучшее исполнение песен из мультфильмов и кино. По условиям конкурса произведения могут исполняться на любом языке под аккомпанемент концертмейстера, инструментального ансамбля или под инструментальную фонограмму. Возраст участников от 5 до 18 лет.

Битва детских хоров – одно из самых ярких и зрелищных событий фестиваля «Весенний beat», на котором ребята показывают своё вокальное мастерство, умение петь в ансамбле, нередко представляя известные мелодии эстрады в свежем оригинальном прочтении, стараются разнообразить выступления элементами сценического движения, танцем.

Коллектив, завоевавший первое место в вокальном поединке, будет приглашён выступить на гала-концерте VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat».

Специальные гости Битвы детских хоров – солисты детско-юношеской студии «Бэби-джаз», биг-бэнд Южно-Уральского государственного университета, оркестр «Флейты Челябинска», ансамбль «Мировые песни» (совместный проект народного артиста России Олега Митяева и ЮУрГГПУ).

Начало в 16:00.

Формат мероприятия открытый. Возрастное ограничение 3+

Приглашаются учащиеся школ и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, их педагоги и родители, любители музыки.

Вход свободный.