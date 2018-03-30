В Челябинске стартовал VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»

Вчера, 29 марта, в Челябинске стартовал Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». Шестой по счёту форум расширил свою географию, охватывая несколько городов Урала и поражая любителей музыки разнообразием событий. Это концерты, мастер-классы, вечеринки, конкурсы как для взрослой, так и для детской аудитории. Значительная часть мероприятий фестиваля бесплатна для посещения. Объединяющей идеей всех событий «Весеннего beat’а» станет музыка 60-70-х годов ХХ века: рок, блюз, эстрада, джаз.

Открыл фестиваль Пресс-бал для челябинских журналистов. Вечер 29 марта собратья по перу и микрофону посвятили общению, сражению в командных интеллектуальных играх под музыку группы Юрия Богатенкова «Резиновый дедушка». Пресс-бал состоялся в дегустационном зале «Лаборатории живого пива».

30 марта «Весенний beat» переместится в кинотеатр «Знамя», где в 22 часа начнётся «Ночь битловского кино». Зрителям покажут художественные и документальные картины, посвящённые творчеству группы «The Beatles». Гостей вечера ждут музыкальная программа от дуэта Владимира Клинова и Андрея Плеханова (Челябинск), битловская викторина, конкурсы, розыгрыш призов. Пригласительные билеты – в кассе кинотеатра «Знамя».

В субботу, 31 марта в 16 часов стоит всей семьёй посетить Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, чтобы увидеть и услышать «Весеннюю beat-ву детских хоров». На традиционном вокальном баттле фестиваля в исполнении популярных песен из мультфильмов и кино будут соревноваться детские хоровые коллективы Южного Урала. В составе жюри – московская актриса и певица Лариса Брохман, озвучившая популярный мультсериал «Фиксики», композитор и аранжировщик Владимир Ошеров, джазмен Виктор Риккер, художественный руководитель Челябинского камерного хора им. В. Михальченко Ольга Селезнёва, солист-вокалист Челябинской филармонии Рустам Зайченко. Специальные гости конкурса – вокальный ансамбль «Мировые песни» и юные звёздочки фестиваля «Baby-Jazz». Вход свободный.

5 апреля фестиваль вернётся в «Лабораторию живого пива», чтобы впервые в своей практике собрать челябинских поэтов на поэтическом баттле «Весенние beat'ники». Блистать эрудицией в современной поэзии они будут под звуки песен группы «Друзья брата жениха» (Челябинск). Вход свободный.

6 и 7 апреля «Весенний beat» будет радовать концертами публику Кургана, Магнитогорска и Екатеринбурга, а 8 апреля возвратится в Челябинск, где с 12 часов дня в институте искусств им. П.И. Чайковского дадут бесплатный мастер-класс американская джазовая певица, лауреат премии «Грэмии» Рене Мари и джазовое трио пианиста Алекса Нахимовского.

Центральным событием фестиваля, безусловно, станет гала-концерт в Концертном зале им. С.С. Прокофьева, который вечером 8 апреля примет под свои своды музыкантов из трёх стран. Это легенды российской сцены группа «Ариэль», звёзды американского джаза певица Рене Мари и трио Алекса Нахимовского, зажигательная кантри-группа «Della Mae» из США, блюзмен Тимо Гросс из Германии, группа Эдуарда Риккера, Новый Художественный Ансамбль Льва Гутовского, биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова. Музыкальный марафон начнётся в 18 часов. Билеты на него пока ещё есть.

Финальный день фестиваля 9 апреля тоже богат на события. В 11 часов в институте искусств им. П.И. Чайковского можно будет посетить бесплатный мастер-класс американской группы «Della Mae», номинанта на премию «Грэмми» 2014 года. С 16 часов в Студии современного творчества «VivArt» состоится творческая встреча с немецким певцом и гитаристом Тимо Гроссом, обладателем престижной награды «The German Record Critics 'Award». А точку в программе фестиваля-2018 поставит джем-сейшн с участием группы «Della Mae», Тимо Гросса и челябинских музыкантов, который начнётся в буфете «Brothers» в 19 часов.

Подробности программы VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» можно узнать на его официальном сайте: http://www.live-r-pool.ru/festival/448/

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии, Гёте-Института в Москве и Генерального Консульства США в Екатеринбурге.

Партнёры фестиваля:

НПО «Урал»

Челябинская Областная организация Общественной организации «Всероссийское музыкальное общество»

Продакшн студия «Pressmaster»

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского

МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска»

Детская джазовая студия «Бэби-джаз»

Студия современного творчества «VivArt»

Центр музыкального образования «Камертон» г. Магнитогорска

Кинотеатр «Знамя»

Клуб «EverJazz» (г. Екатеринбург)

ООО «Лаборатория живого пива»

Буфет «BrOthers»

Генеральный информационный партнёр: Радиостанция «Челябинское Эхо»

Информационные партнёры:

Газеты «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама», «МК-Урал»

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