Как Александр Балуев в детстве в шкафу прятался

Популярный актер Александр Балуев стал гостем телеведущей Татьяны Устиновой в рамках шоу программы "Мой герой". Артист раскрыл некоторые секреты своего детства. Многие уверены, что актер был сильным и уверенным в себе всегда.

Но это не так. Александр признался, что когда был маленький, страдал болезненной застенчивостью. Актер рассказал, что когда в дом к родителям заходили гости, он даже прятался от них в шкафу и оттуда наблюдал. В отличие от Гарри Поттера, которого заставляли жить в кладовке, Александр сам добровольно туда забивался. "Я любил их компании, они много говорили, обсуждали что-то, но участия во всем этом я не принимал, просто наблюдал со стороны", – рассказал Балуев.

Актер рассказал, что в детстве ходил в музыкальную школу. Однако решил бросить ее, когда провалил экзамен по фортепиано, так как не мог вынести такого позора. О чем сразу же объявил отцу. Родитель не стал заставлять сына продолжать учебу.

В 15 лет он увлекся хоккеем и мечтал о карьере профессионального игрока, но из-за травмы колена от этого пришлось отказаться.

Позже Балуев увлекся кино, поступил во МХАТ, но долгое время у будущего актера не складывалась карьера: многим режиссерам внешность Балуева казалась неподходящей. Тогда артист с головой погрузился в театр. Через 10 лет все кардинально изменилось и он даже снимался в Голливуде. Несмотря на успех, Балуев признался, что по-прежнему борется с комплексами детства.