Знаменитого актёра Олега Анофриева похоронят на кладбище в ближнем Подмосковье, в районе, где он жил в своем доме. Дочь Анофриева Мария рассказала, что похороны актёра пройдут 30 марта на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.

По словам Марии Олеговны, отец «завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район», - сообщает ТАСС. Зять актера Сергей Солодинин говорил, что церемония прощания пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента.

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен Олег Анофриев умер на 88 году жизни 28 марта. Он сыграл более 50 ролей в кино, но прославился и стал по-настоящему народным артистом благодаря исполнению песен.