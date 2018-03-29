Челябинский фотограф стала финалистом престижного конкурса Best of Russia

В Москве на «Винзаводе» 22 марта открылась выставка победителей фотоконкурса Best of Russia. Этот смотр лучших фотографий России стал десятым по счету и заключительным для проекта. В нем приняли участие десятки тысяч фотографов, среди них признанные мастера и совсем новички.

В общей сложности проект «Best of Russia» посетили более миллиона зрителей, как в России, так и за рубежом. На юбилейную выставку было отобрано 188 лучших кадров, а также сотня избранных фоторабот за все 10 лет конкурса.

Фотограф «МК-Урал» Юлия Боровикова в очередной раз стала финалистом Best of Russia. Две ее работы «У любви в тисках» и «Душевное приветствие» получили высокую оценку профессионального жюри.