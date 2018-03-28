Представители МХТ призвали прекратить травлю Марины Зудиной

Представители МХТ призвали прекратить травлю вдовы народного артиста, знаменитого худрука театра Олега Табакова актрисы Марины Зудиной. После смерти Олега Табакова в СМИ появились слухи об актрисе. Машков объяснил, почему не занял место Олега Табакова в МХТ имени Чехова

Анонимы рассказывали, что вдова Табакова властвовала в театре, якобы все актеры театра боялись её и называли "салтычихой".

Сегодня представители МХТ им. Чехова обратились с просьбой к журналистам о том, чтобы в СМИ прекратилась необоснованная травля Марины Зудиной. Работники театра подчеркнули, что все публикации являются вымыслом. Марина Зудина находится в трауре: со дня смерти Олега Павловича не прошло и 40 дней. Вдова тяжело переживает смерть супруга. Близкие Олега Павловича Табакова до последнего надеялись на его поправку,- сообщает "7 Дней".

12 марта после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни великий русский артист, педагог и Актёр, режиссёр, один из создателей театра "Современник", основатель Московского театра п/р О. Табакова и Московской театральной школы, худрук МХТ имени Чехова Олег Павлович Табаков умер 12 марта. Похоронили Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.