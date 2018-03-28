Чемпионат мира по танцам был перенесен в ДС "Юность". Об этом сообщили сегодня, 28 марта.

Напомним, что настоящий праздник мира танца должен был состояться в ледовой арене "Трактор" с 6 по 8 апреля. Но после выхода в финал конференции Восток КХЛ ХК «Трактор» оргкомитет принял решение о переносе площадки.

- Эта площадка знакома и организационному комитету и южноуральским любителям танцевального спорта по традиционному кубку губернатора, - уточнил замглавы региона Вадим Евдокимов. - Мы готовы провести все на самом высоком организационном уровне, как и все статусные соревнования, которые принимает Южный Урал.

Глава региона Борис Дубровский принес свои извинения и попросил всех ценителей танцевального спорта отнестись с пониманием к этому обстоятельству.

- Оргкомитет сделает все возможное и от него зависящее, чтобы качество проведения этих ярких соревнований не пострадало, а город получил ещё один замечательный праздник мирового значения, - подчеркнул глава региона.

Все купленные билеты будут действительны на новом месте. Если вы хотите сдать билеты,обращайтесь в зрелищные кассы города.