Группа "Би-2" перенесла концерт из-за трагедии в Кемерово
27 марта 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Концерт рок-группы "Би-2", который должен был состояться во Владимире 28 марта, перенесен на 4 апреля. Такое решение приняли организаторы выступления группы. Об этом сообщается в сети "ВКонтакте".
28 марта объявлен Всероссийским днем траура из-за трагических событий в Кемерово. Купленные ранее билеты будут действовать. Изменится только дата выступления.
Музыканты выразили свои соболезнования родным и друзьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.
Певица Лолита официально заявила, что отдаст весь гонорар, полученный за свое выступление в Перми, родственникам одного погибшего гражданина в огне на пожаре в Кемерово. Артистка начала свой концерт с минуты молчания.
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