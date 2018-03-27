Концерт рок-группы "Би-2", который должен был состояться во Владимире 28 марта, перенесен на 4 апреля. Такое решение приняли организаторы выступления группы. Об этом сообщается в сети "ВКонтакте".

28 марта объявлен Всероссийским днем траура из-за трагических событий в Кемерово. Купленные ранее билеты будут действовать. Изменится только дата выступления.

Музыканты выразили свои соболезнования родным и друзьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Певица Лолита официально заявила, что отдаст весь гонорар, полученный за свое выступление в Перми, родственникам одного погибшего гражданина в огне на пожаре в Кемерово. Артистка начала свой концерт с минуты молчания.