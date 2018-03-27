Александр Збруев отметит свой 80-летний юбилей «по-царски»

Свой юбилей актер театра и кино Александр Збруев 31 марта отметит в на сцене родного театра Ленком. В этот вечер он выйдет в роли Бориса Годунова в спектакле Константина Богомолова, который будет показан последний раз.

«Я не люблю поздравлений. Это не кокетство или ложная скромность. Просто, чему радоваться? 80 лет прожил – с этим поздравлять? Поздравлять надо, когда что-то получилось или с новой ролью. Я категорически отказываюсь от телевизионных предложений, даже хороших. Мне это не нравится, не люблю слова. Мне важно к себе прислушаться и ответить «да-нет». Самый лучший подарок для артиста – новая роль. В данном случае такого нет. Поэтому 31 марта сыграю последний спектакль «Борис Годунов». И в этом для меня его особая значимость. И, если получится, перед спектаклем покажем документальный фильм о моих родителях» - рассказал артист.