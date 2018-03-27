Александр Збруев отметит свой 80-летний юбилей «по-царски»
27 марта 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Свой юбилей актер театра и кино Александр Збруев 31 марта отметит в на сцене родного театра Ленком. В этот вечер он выйдет в роли Бориса Годунова в спектакле Константина Богомолова, который будет показан последний раз.
«Я не люблю поздравлений. Это не кокетство или ложная скромность. Просто, чему радоваться? 80 лет прожил – с этим поздравлять? Поздравлять надо, когда что-то получилось или с новой ролью. Я категорически отказываюсь от телевизионных предложений, даже хороших. Мне это не нравится, не люблю слова. Мне важно к себе прислушаться и ответить «да-нет». Самый лучший подарок для артиста – новая роль. В данном случае такого нет. Поэтому 31 марта сыграю последний спектакль «Борис Годунов». И в этом для меня его особая значимость. И, если получится, перед спектаклем покажем документальный фильм о моих родителях» - рассказал артист.
Театру «Ленком» артист верен более полувека. В 1961 году он был принят в труппу, сразу после окончания Щукинского училища. Театралы помнят его в спектаклях Анатолия Эфроса – «Мой бедный Марат», «104 страницы про любовь», «В день свадьбы». В 1973 год стал началом длительного творческого сотрудничества с Марком Захаровым: «Автоград – ХХI», «Иванов», «Ясновидящий», «Хория», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Всё оплачено», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишнёвый сад».
В кино Александр Збруев дебютировал в картине Александра Зархи «Мой младший брат». В фильмографии артиста более 60 названий - «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Храни меня, мой талисман», «Шизофрения», «Северное сияние», «Ближний круг», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Дом, который построил Свифт», «Дракон», «Автопортрет неизвестного».
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