В Челябинске радио DFM проведёт фестиваль «Танцуют все»

Радио DFM при поддержке Управления по делам молодёжи Администрации города Челябинска и Министерства культуры Челябинской области представляет Фестиваль танцевальных команд "Танцуют все", который состоится 26 апреля в 17:00 в тг «Алмаз».

«Танцуют все» - ежегодный фестиваль современного танца для любителей и профессионалов. Мероприятие направлено на популяризацию активного и здорового образа жизни среди детей и взрослых. В рамках фестиваля предусмотрено выступление нескольких десятков команд, работа профессионального жюри и награждение лучших коллективов. Участие в мероприятии для всех команд является бесплатным. Организатором выступает радио «DFM Челябинск».

К участию в фестивале приглашаются профессиональные и любительские танцевальные коллективы. Все желающие должны заполнить анкету и отправить видеозапись выступления либо репетиции концертного номера. Из общего числа заявок организаторы выберут наиболее яркие и эффектные номера (не более пятнадцати), их исполнители будут приглашены для участия в мероприятии.

В день проведения Фестиваля в Торговом городе Алмаз все команды представят свои номера на суд профессионального жюри и зрителей. В финале мероприятия будут вручены главные призы в номинациях «Взрослые» и «Дети». Все участники получат дипломы и памятные подарки от радио DFM, а также от партнёров мероприятия.

Вход для зрителей свободный. Самым активным зрителям и болельщикам будут вручены специальные призы. Подать заявку на участие.