В Челябинске радио DFM проведёт фестиваль «Танцуют все»
26 марта 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Радио DFM при поддержке Управления по делам молодёжи Администрации города Челябинска и Министерства культуры Челябинской области представляет Фестиваль танцевальных команд "Танцуют все", который состоится 26 апреля в 17:00 в тг «Алмаз».
«Танцуют все» - ежегодный фестиваль современного танца для любителей и профессионалов. Мероприятие направлено на популяризацию активного и здорового образа жизни среди детей и взрослых. В рамках фестиваля предусмотрено выступление нескольких десятков команд, работа профессионального жюри и награждение лучших коллективов. Участие в мероприятии для всех команд является бесплатным. Организатором выступает радио «DFM Челябинск».
К участию в фестивале приглашаются профессиональные и любительские танцевальные коллективы. Все желающие должны заполнить анкету и отправить видеозапись выступления либо репетиции концертного номера. Из общего числа заявок организаторы выберут наиболее яркие и эффектные номера (не более пятнадцати), их исполнители будут приглашены для участия в мероприятии.
В день проведения Фестиваля в Торговом городе Алмаз все команды представят свои номера на суд профессионального жюри и зрителей. В финале мероприятия будут вручены главные призы в номинациях «Взрослые» и «Дети». Все участники получат дипломы и памятные подарки от радио DFM, а также от партнёров мероприятия.
Вход для зрителей свободный. Самым активным зрителям и болельщикам будут вручены специальные призы. Подать заявку на участие.
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