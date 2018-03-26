Минкульт ищет Капусту для «Чугунка»

В середине апреля в Челябинске пройдет первый областной фестиваль театральных капустников «Чугунок». Традиционное актерское развлечение впервые выйдет на широкую публику. Мероприятие состоится в рамках в рамках областного проекта #ТеатрПространствоСвободы, который стартует 27 марта и продлится в течение месяца.

Конкурс капустников стартует 15 апреля и пройдет в два тура: сначала юмористические номера представят любительские коллективы, на второй день подключатся профессионалы.

Оценивать работы конкурсантов будет авторитетное жюри, возглавит которое поэт, драматург, бывший земляк, автор текстов для ситкома «Моя прекрасная няня» и других сериалов Сергей Плотов. В команду экспертов войдут арт-директор всероссийского фестиваля капустников «Веселая коза», известный клоун и актер Андрей Жигалов.

«Мы бы также хотели, чтобы в жюри присутствовал и глас народа. Поэтому приглашаем в экспертный срвет обычного гражданина, но с особой фамилией – Капуста, Капустин, Капустян и прочими производными, поскольку у нас все-таки фестиваль капустников. Работать в жюри предстоит два дня в буквальном смысле «за еду», ну и за возможность посмотреть все выступления всех коллективов в хорошей компании с хороших мест», - пояснил один из организаторов конкурса Юрий Сычев.

Положение о фестивале можно посмотреть на сайте www.киновсем.рф. Желающие могут прислать заявку в свободной форме на электронный адрес оргкомитета фестиваля kapusta7458@mail.ru. При рассмотрении кандидатур в первую очередь будет учитываться чувство юмора кандидата, которое он проявит в своём заявлении.