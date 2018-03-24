Актёры МХТ отказались подписывать коллективное письмо против нового худрука
24 марта 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу в МХТ имени Чехова объявили внеочередной закрытый сбор труппы. Пришли почти все, полагая, что им представят нового художественного руководителя. Однако Сергея Женовача на собрание даже не позвали.
Как выяснилось, собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ с просьбой не присылать в МХТ варяга, а утвердить выдвиженца изнутри — популярного актёра Константина Хабенского, узнал "Московский комсомолец". Сам Хабенский в это время скромно сидел в зале среди артистов.
Участники сбора были шокированы этой попыткой "государственного переворота". Кто написал письмо от имени всей труппы? Актёры высказали мнение, что так не делается. Они то горячились, высказывая свое мнение за того или за другого, то в помещении повисала звенящая тишина. Вообщем, коллективное письмо на имя Владимира Путина коллектив не подписал. С тем и разошлись.
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