Федора Добронравова от смерти спасла Татьяна Васильева

Татьяна Васильева спасла Федора Добронравова от смерти на сцене. Актриса работала вместе с Федором и первой обратила внимание на признаки инсульта, а зрители даже не заметили, что с Добронравовым что-то не то.

В какой-то момент Васильева обратила внимание, что у ее партнера Федора Добронравова неожиданно одна рука повисла как плеть, передает EG.ru. Доиграв спектакль до конца, актер удалился в гримерку. Сын Васильевой последовал за ним и, попросив улыбнуться, понял – инсульт. Решение вызвать скорую помощь было принято мгновенно. Через несколько минут врачи Добронравову оказали первую помощь и госпитализировали в больницу. Позже артиста транспортировали в Москву.

Врачи поблагодарили Васильеву и ее сына. Если бы они не заметили инсульт, Добронравов мог бы скончаться спустя несколько часов. Сейчас жизнь народного артиста вне опасности, но его ждет длительный курс восстановления.