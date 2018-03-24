Оксана Фандера показала редкое фото Олега Янковского

Актриса Оксана Фандера показала редкое фото знаменитого актера Олега Янковского. Оксана Фандера была участницей одного из первых конкурсов красоты в Советском Союзе. Красавица вышла замуж за актера, режиссера Филиппа Янковского - сына актера театра "Ленком" Олега Янковского. Избранник

В молодой семье родились сын и дочь. Сейчас внукам Олега Янковского Ивану - 27, Лизе - 21.

Оксана Фандера в Инстаграм выложила трогательное фото со свекром и новорожденной дочкой. "детство, дедство, нежность, память.....", - подписала снимок Фандера.

Публикация от Fandera (@veriga10)22 Мар 2018 в 11:44 PDT

Подписчики и поклонники актрисы так оценили фото: "До слез!... какой он...какой!", "Чудесная фотография! Наполненная любовью.... Мой самый любимый актёр с самого детства...", "Грандиозная фотография.... Спасибо !....". "Олег Янковский ....... Таких актеров,как Александр Абдулов и Олег Янковский больше нет и не будет.... Лучшие ушли... Вечная и светлая память... Помню и люблю".

"Олег Янковский был потрясающе интересным мужчиной, что немаловажно. Неспортивный, не богатырского телосложения артист являлся тем не менее носителем абсолютно мужского духа", - писала кино- и театральный критик Татьяна Москвина.

В биографической книге "Улыбайтесь, господа", вышедшей в свет уже после смерти Олега Янковского, размышления актера о театре и кино, о людях, которые его окружали. На страницах книги Янковский с трепетом писал о семье, о супруге Людмиле Зориной. Сейчас Янковскому-старшему было бы 74 года. Он скончался в возрасте 65 лет в 2009 году.

Оксана Фандера и Филипп Янковский женаты почти 30 лет.