Мединский назвал преемника Табакова в МХТ имени Чехова
23 марта 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо скончавшегося Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.
"Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу [Женовачу] помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям... Решение принято", — сказал Мединский. Женовач выходит на работу с 23 апреля.
Московский художественный театр имени Чехова объявил об экстренном созыве труппы в субботу, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Сергею Женовачу 60 лет. Он окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко. Женовач работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".
Ранее "АН" писали, что художественным руководителем МХТ имени Чехова может быть назначен Сергей Женовач.
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