Мединский назвал преемника Табакова в МХТ имени Чехова

Художественным руководителем МХТ имени Чехова вместо скончавшегося Олега Табакова назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу [Женовачу] помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям... Решение принято", — сказал Мединский. Женовач выходит на работу с 23 апреля.

Московский художественный театр имени Чехова объявил об экстренном созыве труппы в субботу, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сергею Женовачу 60 лет. Он окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко. Женовач работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

Ранее "АН" писали, что художественным руководителем МХТ имени Чехова может быть назначен Сергей Женовач.