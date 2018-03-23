Ахеджакова об аресте Савченко: "в России не имеют права реагировать на это"
23 марта 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная советская и российская актриса Лия Ахеджакова рассказала о своём отношении к возможному аресту депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она ей сочувствует, но много об этом говорить не решается.
Как отметила актриса в комментарии "Федеральному агентству новостей", Украина - это другая страна, в ней другие законы. Она добавила, что в России никто не имеет права реагировать на это. Ахеджакова уточнила, что очень сильно сочувствует именно Савченко, а не тем, кто ее арестовал.
Напомним, ранее, когда в РФ рассматривалось уголовное дело против Савченко в связи с гибелью корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе, а также покушении на убийство мирного населения Республик, Ахеджакова выступала за "защиту" скандального депутата Украины.
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