Популярная советская и российская актриса Лия Ахеджакова рассказала о своём отношении к возможному аресту депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она ей сочувствует, но много об этом говорить не решается. Тимошенко заявила, что Савченко ее глубокая боль

Как отметила актриса в комментарии "Федеральному агентству новостей", Украина - это другая страна, в ней другие законы. Она добавила, что в России никто не имеет права реагировать на это. Ахеджакова уточнила, что очень сильно сочувствует именно Савченко, а не тем, кто ее арестовал.

Напомним, ранее, когда в РФ рассматривалось уголовное дело против Савченко в связи с гибелью корреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе, а также покушении на убийство мирного населения Республик, Ахеджакова выступала за "защиту" скандального депутата Украины.