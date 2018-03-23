Источник: актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта
23 марта 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 23 марта, стало известно, что известный российский актер Федор Добронравов перенес инсульт. Данную информацию сегодня предоставил источник, который отметил, что артисту сделали операцию.
Добронравов почувствовал недомогание на гастролях 17 марта, вследствие чего был экстренно госпитализирован. Лишь сегодня выяснилось, что у актера онемели рука, нога и лицо с одной стороны, передает "7 Дней".
Врачи тщательно обследовали пациента и пришли к выводу, что ему требуется хирургическое вмешательство.
Ранее сообщалось, что состояние Федора Добронравова опасений не вызывает. Александр Ширвиндт отмечал, что у его коллеги был зафиксирован небольшой приступ сосудистого свойства.
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