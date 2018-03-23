Глава Металлургического района поздравил работников культуры с праздником

Уважаемые работники культуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, Металлургический район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения. Сотрудники Дворца культуры ПАО «ЧМК», МБУК Досугового центра «Импульс», детского Дворца культуры «Данко», МАУ Парк «Металлург» им.О.И. Тищенко, преподаватели МБУДОД «Детская школа искусств №5», коллективы художественной самодеятельности — вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории.

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и преумножать прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу возвращается глубокое отношение к культуре как важнейшей составляющей жизни нашего общества.

Ваша работа имеет колоссальное значение для сохранения историко-культурного наследия Металлургического района, воспитания молодого поколения.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов!

Глава Металлургического района Сергей Кочетков