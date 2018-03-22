Марии Максаковой угрожает ее бывший муж

Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на угрозы со стороны экс-супруга. Отношения между Тюриным и Максаковой остаются напряженными, несмотря на то, что их связывают общие дети.

Как утверждает Максакова, она получает от Тюрина сообщения неоднозначного характера: «Время так коротко», «Не сатаней, знай, живи!» Артистка была весьма удивлена подобными смс. Она напомнила, что Тюрин, которого в Украине считают заказчиком убийства Дениса Вороненкова, никогда не скрывал своей злобы по отношению к нему. Тюрин буквально лишил ее всего: она не имеет возможности общаться со старшими детьми и вынуждена самостоятельно искать выход из сложных ситуаций, фактически находясь в изоляции. Своих детей от предыдущего брака – Илью и Людмилу – певица не видела вот уже больше года.

Максакова призналась, что муж Денис постоянно ей снится. Она его очень любит и скучает по нему.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, которого следствие считает заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.