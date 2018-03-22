В театре рассказали, как себя чувствует Федор Добронравов

Российский актер Федор Добронравов проходит полное медицинское обследование. Его состояние оценивается как стабильно хорошее, рассказала заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина.

Популярный актёр театра и кино Фёдор Добронравов попал в больницу на прошлой неделе. По словам худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, у него случился "какой-то маленький приступ сосудистого свойства".

"Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", — заверила Чунихина.

Народный артист России Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты". Актер работает в Московском театре сатиры с 2003 года. Федор Добронравов около 30 лет живет с любимой супругой, вырастил двоих детей.