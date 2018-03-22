В театре рассказали, как себя чувствует Федор Добронравов
22 марта 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Российский актер Федор Добронравов проходит полное медицинское обследование. Его состояние оценивается как стабильно хорошее, рассказала заведующая труппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина.
Популярный актёр театра и кино Фёдор Добронравов попал в больницу на прошлой неделе. По словам худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, у него случился "какой-то маленький приступ сосудистого свойства".
"Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", — заверила Чунихина.
Народный артист России Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты". Актер работает в Московском театре сатиры с 2003 года. Федор Добронравов около 30 лет живет с любимой супругой, вырастил двоих детей.
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