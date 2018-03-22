С 27 марта по 3 апреля 2018 в Москве пройдет IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классического исполнительства, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы произведений И. С. Баха и Прокофьева, а завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича при поддержке Департамента культуры и Правительства Москвы в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ. Художественный уровень, достойный личности Маэстро, поставил Фестиваль в ряд главных музыкальных событий мира. «На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении», – так определяет концепцию создатель и художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович. Успешность этой простой и эффективной формулы подтверждают исключительно самые высокие оценки критиков и музыкальной общественности в России, равно как и во всем мире.