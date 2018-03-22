IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
22 марта 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
С 27 марта по 3 апреля 2018 в Москве пройдет IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классического исполнительства, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы произведений И. С. Баха и Прокофьева, а завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича при поддержке Департамента культуры и Правительства Москвы в 2010 году в память о легендарном виолончелисте, дирижере и гражданине, чья творческая и общественная деятельность не имела границ. Художественный уровень, достойный личности Маэстро, поставил Фестиваль в ряд главных музыкальных событий мира. «На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении», – так определяет концепцию создатель и художественный руководитель Фестиваля Ольга Ростропович. Успешность этой простой и эффективной формулы подтверждают исключительно самые высокие оценки критиков и музыкальной общественности в России, равно как и во всем мире.
За восемь лет на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 32 оркестра, 93 солиста, 12 хоровых коллективов, 33 дирижера. Лондонский филармонический оркестр и English Chamber Orchestra, Оркестр де Пари и Филармонический оркестр радио Франции, Оркестр академии Санта Чечилия и Maggio Musicale Fiorentino, дирижеры Зубин Мета, Марис Янсонс, Кристоф Эшенбах, Мюнг-Вун Чунг, Антонио Паппано, Юрий Темирканов, Владимир Юровский, солисты Рамон Варгас, Маттиас Герне, Гидон Кремер, Николай Цнайдер, Максим Венгеров, Денис Мацуев, Рудольф Бухбиндер, Люка Дебарг, Юджа Вонг, Энрико Диндо, Трулс Морк, Алиса Вайлерштайн – вот немногие имена, украшавшие фестивальную афишу в предшествующие годы. Концерты Фестиваля посетили более 80 тысяч слушателей.
По традиции Фестиваль откроется 27 марта – в день рождения Мстислава Ростроповича. В программе прозвучат произведения С. С. Прокофьева, в том числе и Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная великому исполнителю и близкому другу композитора. Симфонию №7 и сюиту «Любовь к трем апельсинам» исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда, активно сотрудничающего с лучшими музыкантами и звукозаписывающими компаниями Европы и Америки. Сольную партию виолончели в Симфонии-концерте e-moll исполнит лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес (Испания), который к 26 годам уже имеет за плечами выступления на главных концертных площадках мира и сотрудничество с такими мастерами, как Зубин Мета, Адам Фишер, Юрий Темирканов. Играть Пабло Феррандес будет на уникальном инструменте – виолончели Антонио Страдивари «Лорд Эйлсфорд» 1696 года.
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