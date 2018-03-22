Зрителей ждет великолепное шоу по мотивам поэмы А.С. Пушкина c участием фигуристов мирового уровня, среди которых пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырёхкратный чемпион Италии Иван Ригини, двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов и Юко Кавагути и другие известные спортсмены.

Амбиции на сказку

Автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли - прославленная чемпионка Татьяна Навка. Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан). Ледовый спектакль наполнен огромным количеством спецэффектов, в числе которых знаменитая гигантская говорящая голова, красочные 3D-проекции, полёты артистов над ареной на бороде Черномора, лед, светящийся сотнями инкрустированных под него лампочек, фейерверк и другие уникальные режиссерские решения. Важную роль в воссоздании сказочного мира на льду сыграли и костюмы, большая часть деталей для которых была выполнена вручную.









Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" будет проходить с 24 марта по 1 апреля во дворце спорта “Мегаспорт".

Билеты на шоу можно приобрести на сайте redkassa.ru или забронировать по телефону +7 (495) 665–9999.



