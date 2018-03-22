Зачем Михаилу Ефремову должность министра обороны?

Скандал на спектакле в Самаре вновь подогрел интерес к Михаилу Ефремову. Однако разговаривать с актёром о его слабостях бессмысленно. Ну такой он человек, весь в гениального отца!



"В моей юности все мечтали стать космонавтами. Кроме меня. Я хотел быть министром обороны, чтобы запустить в космос всех своих друзей!", - вспоминает актёр.



Из экзотических ролей, которые ему довелось игарть в жизни Ефремов вспоминает роль стареющей балерины в фильме «Кошечка» режиссёра Григория Константинопольского. "Я даже знаю, как трудно и больно стоять на пуантах. Но это не значит, что я могу реально сделать фуэте тридцать раз. Кстати, Борис Александрович Покровский (дедушка актёра) был ещё главным режиссёром Большого театра. И мы зимой на каникулах отдыхали в доме отдыха Большого в Серебряном Бору. Как сейчас стоит перед глазами картинка: великий

Марис Эдуардович Лиепа наматывает десятикилометровые круги по утрам. Я знаю, какой это огромный труд – балет!"



Интервью с Михаилом Ефремовым читайте в свежем номере "Аргументов недели".



