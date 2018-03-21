В Челябинск приезжает театр кошек Куклачёва с программой «Кошландия»

1 апреля в ДК железнодорожников приезжает Московский государственный театр Куклачёвых, в лице Владимира Куклачева, и представляет премьеру очень смешного, обучающего детей и взрослых спектакля «Страна Кошландия».

В премьере переплетены жанры драматургии, танцевального искусства, клоунады и конечно же трюки с кошками и собаками. Это новый, очень смешной, динамичный и поучительный спектакль.

В спектакле использована классическая популярная легкая музыка Моцарта, Брамса, Прокофьева, Россини и Чайковского.

В главной роли спектакля Владимир Куклачев - артист балета, младший сын Юрия Куклачева, а также больше 40 кошек, собаки и артисты Московского театра кошек.

Постановка сделана уникальным детским режиссером, обладателем премии правительства России, обладателем премии лучший детский спектакль Москвы и многих других наград - Валерием Григорьевичем Меркуловым.

Спектакль Владимира Куклачёва – покажет детям и их родителям, как через любовь к животным люди становятся добрее и внимательнее друг к другу!

Начало спектаклей в 15 : 30 и 17 : 30

Стоимость билетов от 700 р. до 1 500 р.

Справки и заявки по телефону: + 7 – 982 – 309 – 15 - 35

При групповых заявках от 10 человек 1 сопровождающий бесплатно.

При заявке от 20 человек 2 сопровождающих бесплатно.