Президент Белоруссии Александр Лукашенко жалеет, что посмотрел фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина", так как они не стоят потраченного времени. Он считает, что шумиха вокруг них была устроена специально.

В "Матильде" белорусскому лидеру понравилась операторская работа. "Красивые съемки"», — сказал Лукашенко.

Что касается "Смерти Сталина", то президент посчитал ее "дешевой комедией". Сама тема вызвала отклик у Лукашенко, так как подняла тему массовых репрессий. Он подчеркнул, что поступать так непозволительно "ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью".

Такое мнение Лукашенко высказал в ходе встречи с творческой молодежью в Минске.