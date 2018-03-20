Лукашенко пожалел потраченного времени на просмотр "Смерти Сталина" и "Матильды"
20 марта 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жалеет, что посмотрел фильмы "Матильда" и "Смерть Сталина", так как они не стоят потраченного времени. Он считает, что шумиха вокруг них была устроена специально.
В "Матильде" белорусскому лидеру понравилась операторская работа. "Красивые съемки"», — сказал Лукашенко.
Что касается "Смерти Сталина", то президент посчитал ее "дешевой комедией". Сама тема вызвала отклик у Лукашенко, так как подняла тему массовых репрессий. Он подчеркнул, что поступать так непозволительно "ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью".
Такое мнение Лукашенко высказал в ходе встречи с творческой молодежью в Минске.
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