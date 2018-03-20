Департаментом культуры города Москвы ежегодно проводится, уже ставшая столичной традицией, общегородская акция "Ночь театров", приуроченная к Всемирному дню театра. В 2018 году в Акции примет участие 82 московских учреждения культуры.

В широкой программе мероприятий акции на сценических площадках театров пройдут мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, экскурсии, кинопоказы, спектакли и фрагменты спектаклей московского репертуара.

В 21:00 по московскому времени двери столичных театров откроются для зрителей всех возрастов, чтобы совершенно бесплатно представить свои, специально подготовленные, ночные театральные события.

Ключевым эпизодом "Ночи театров" станет музыкальное, поэтическое и театральное действие, которое развернется сразу на нескольких, как просторных, так и камерных площадках под крышей Центрального выставочного зала "Манеж" на Манежной площади.

Зрителям, посетившим этой ночью "Манеж", предстоит погрузиться в мир оперы, импровизации, буффонады, современной хореографии и, расположившись на мягких пуфах с горячими напитками, насладиться узнаваемыми музыкальными композициями и поэзией в исполнении артистов московских театров.

Увертюра акции в этом году будет исполнена в Центральном выставочном зале "Манеж" 24 марта в 21:00. С этого ключевого мгновения все московские театры начнут "Ночь театров".

Акция продлится до 3 часов ночи по московскому времени.