Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове

Недавно оперная дива Мария Максакова получила новую роль в постановке Харьковского театра оперы и балета. Вдова Вороненкова рассказала, что ей предстоит исполнить партию Дездемоны в опере Верди "Отелло". У Марии Максаковой умер отец

Выступление состоится 24 марта. Сообщается, что впервые на харьковской сцене опера пройдет полностью, без сокращений. "Для меня предстоит решить только одно: в какой момент Дездемона поняла, что обречена", — написала Максакова в соцсети.

Год назад, 23 марта, в центре Киева был убит супруг Марии Максаковой – депутат Государственной думы России Денис Вороненков.