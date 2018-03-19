Мария Максакова в годовщину убийства мужа сыграет Дездемону в Харькове
19 марта 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно оперная дива Мария Максакова получила новую роль в постановке Харьковского театра оперы и балета. Вдова Вороненкова рассказала, что ей предстоит исполнить партию Дездемоны в опере Верди "Отелло".
Выступление состоится 24 марта. Сообщается, что впервые на харьковской сцене опера пройдет полностью, без сокращений. "Для меня предстоит решить только одно: в какой момент Дездемона поняла, что обречена", — написала Максакова в соцсети.
Год назад, 23 марта, в центре Киева был убит супруг Марии Максаковой – депутат Государственной думы России Денис Вороненков.
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