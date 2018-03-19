Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу

Вчера, 18 марта заслуженной артистке России, известной благодаря ролям в эпизодах, стало плохо на избирательном участке. Врачи осмотрели Валентину Березуцкую и приняли решение увезти ее в одну из клиник столицы.

85-летняя актриса Валентина Березуцкая, известная широкому кругу зрителей по ролям в советских фильмах «Летят журавли», «Покровские ворота», «Вечный зов» отправилась на избирательный участок № 2759 в столичном районе Раменки. Пожилой женщине стало плохо во время того, как она заполняла свой бюллетень. Сейчас заслуженная артистка России лежит в отделении хронической сердечной недостаточности. Точный диагноз Березуцкой не сообщается, однако, по некоторым данным, ей может потребоваться операция.

В воскресенье стало известно о госпитализации известного российского актера Федора Добронравова. Два спектакля с участием народного артиста России Федора Добронравова отменены в Москве и Санкт-Петербурге.