Знаменитой актрисе на выборах стало плохо и ее увезли в больницу
19 марта 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, 18 марта заслуженной артистке России, известной благодаря ролям в эпизодах, стало плохо на избирательном участке. Врачи осмотрели Валентину Березуцкую и приняли решение увезти ее в одну из клиник столицы.
85-летняя актриса Валентина Березуцкая, известная широкому кругу зрителей по ролям в советских фильмах «Летят журавли», «Покровские ворота», «Вечный зов» отправилась на избирательный участок № 2759 в столичном районе Раменки. Пожилой женщине стало плохо во время того, как она заполняла свой бюллетень. Сейчас заслуженная артистка России лежит в отделении хронической сердечной недостаточности. Точный диагноз Березуцкой не сообщается, однако, по некоторым данным, ей может потребоваться операция.
В воскресенье стало известно о госпитализации известного российского актера Федора Добронравова. Два спектакля с участием народного артиста России Федора Добронравова отменены в Москве и Санкт-Петербурге.
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