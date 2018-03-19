«Зеленый театр» представляет спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»

Чистый воздух и хорошая экология не ключевое конкурентное преимущество Челябинска. Ничего не поделать, промышленный город, работающие в полную мощь производственные предприятия, большое количество транспорта, а это, как следствие, высокое скопление выхлопных газов. И недостаточное на всю площадь города, количество зеленых насаждений.

А ведь еще в школе нас учили, что деревья, это легкие города, а листья деревьев природные лаборатории, в которых под влиянием солнечного света и тепла углекислый газ превращается в кислород. Челябинску с его, мягко скажем не самым чистым воздухом, жизненно необходимы такие природные лаборатории. И чем больше их будет, тем выше наши шансы дышать нормальным, качественным воздухом.

Статья озеленения в бюджете города не является приоритетной, поэтому закрыть потребность города в зеленых насаждениях стопроцентно, не удается. Все было бы грустно, если бы не было так хорошо. Челябинск - город оптимистов. Наши горожане, люди с активной жизненной позицией, не по указке, а по велению сердца и по мере своих возможностей меняют жизнь города в лучшую сторону.

И вот пример, когда общественность не прячется за требованиями к власти, а действует самостоятельно. Благотворительный фонд «Зеленый театр». Второй год подряд участники фонда своими силами создают спектакли, а на вырученные от продажи билетов средства обустраивают городские территории. Так в 2017 году фондом было собрано больше 1 млн. рублей и на эти деньги, на площади павших революционеров были высажено больше 100 новых деревьев.

В театральном сезоне 2018 благотворительный фонд «Зеленый театр» готовит новую постановку – спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро». Спектакль-комедия, по пьесе Бомарше, славен своим лихо закрученным сюжетом и тонким юмором. Представление переполнено шумом, беготней, суетой и весельем. Путаница любовных интриг не щадит никого, но оставляет полное ощущение праздника.

Актерский состав спектаклей не совсем привычный. В спектаклях не заняты профессиональные артисты. Роли играют предприниматели, директора крупных компаний, государственные служащие. За их плечами нет пяти лет обучения в театральных институтах и масштабных театральных проектов, но тем интересней получается действие на сцене. В главных ролях успешные, добившиеся в своем деле высоких результатов профессионалы: Фигаро – Денис Ханжин (Юнитек), Вячеслав Бежин (МТС-Челябинск), Наталья Подкорытова (Деловая Россия)

Кто-то скажет – городские сумасшедшие. Тратят свое личное время на ежедневные репетиции, нервничают, волнуются. Но, согласитесь - цель оправдывает средства, и возможность высадить сквер в центре Челябинска это важный шаг к улучшению качества жизни в городе. Поэтому участники спектакля «Безумный день или женитьба Фигаро» тратят личное время, переживают, волнуются и приглашают всех горожан на премьеру спектакля, которая состоится 18 и 23 апреля в зале Челябинской филармонии.

Начало спектакля в 19.00. Покупайте билеты и обязательно приходите всей семьей. А в мае, все вместе мы создадим новый сквер в центре нашего любимого города.