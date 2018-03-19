Челябинск

//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Культура 13+

«Зеленый театр» представляет спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»

19 марта 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Зеленый театр» представляет спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»

Чистый воздух и хорошая экология не ключевое конкурентное преимущество Челябинска. Ничего не поделать, промышленный город, работающие в полную мощь производственные предприятия, большое количество транспорта, а это, как следствие, высокое скопление выхлопных газов. И недостаточное на всю площадь города, количество зеленых насаждений.

А ведь еще в школе нас учили, что деревья, это легкие города, а листья деревьев природные лаборатории, в которых под влиянием солнечного света и тепла углекислый газ превращается в кислород. Челябинску с его, мягко скажем не самым чистым воздухом, жизненно необходимы такие природные лаборатории. И чем больше их будет, тем выше наши шансы дышать нормальным, качественным воздухом. 

Статья озеленения в бюджете города не является приоритетной, поэтому закрыть потребность города в зеленых насаждениях стопроцентно, не удается. Все было бы грустно, если бы не было так хорошо. Челябинск - город оптимистов. Наши горожане, люди с активной жизненной позицией, не по указке, а по велению сердца и по мере своих возможностей меняют жизнь города в лучшую сторону.

И вот пример, когда общественность не прячется за требованиями к власти, а действует самостоятельно. Благотворительный фонд «Зеленый театр». Второй год подряд участники фонда своими силами создают спектакли, а на вырученные от продажи билетов средства обустраивают городские территории. Так в 2017 году фондом было собрано больше 1 млн. рублей и на эти деньги, на площади павших революционеров были высажено больше 100 новых деревьев.

В театральном сезоне 2018 благотворительный фонд «Зеленый театр» готовит новую постановку – спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро». Спектакль-комедия, по пьесе Бомарше, славен своим лихо закрученным сюжетом и тонким юмором. Представление переполнено шумом, беготней, суетой и весельем. Путаница любовных интриг не щадит никого, но оставляет полное ощущение праздника.

Актерский состав спектаклей не совсем привычный. В спектаклях не заняты профессиональные артисты. Роли играют предприниматели, директора крупных компаний, государственные служащие. За их плечами нет пяти лет обучения в театральных институтах и масштабных театральных проектов, но тем интересней получается действие на сцене. В главных ролях успешные, добившиеся в своем деле высоких результатов профессионалы: Фигаро – Денис Ханжин (Юнитек), Вячеслав Бежин (МТС-Челябинск), Наталья Подкорытова (Деловая Россия)

Кто-то скажет – городские сумасшедшие. Тратят свое личное время на ежедневные репетиции, нервничают, волнуются. Но, согласитесь - цель оправдывает средства, и возможность высадить сквер в центре Челябинска это важный шаг к улучшению качества жизни в городе. Поэтому участники спектакля «Безумный день или женитьба Фигаро» тратят личное время, переживают, волнуются и приглашают всех горожан на премьеру спектакля, которая состоится 18 и 23 апреля в зале Челябинской филармонии.

Начало спектакля в 19.00. Покупайте билеты и обязательно приходите всей семьей. А в мае, все вместе мы создадим новый сквер в центре нашего любимого города.

 

Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

«Зеленый театр» представляет спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро»

«Зеленый театр» представляет спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро» 15:28

Чистый воздух и хорошая экология не ключевое конкурентное преимущество Челябинска. Ничего не поделать, промышленный город, работающие в полную мощь производственные предприятия, большое количество транспорта, а это, как следствие, высокое скопление выхлопных газов. И недостаточное на всю площадь города, количество зеленых насаждений. >>
Алексей Евченко будет драться в Америке

Алексей Евченко будет драться в Америке 13:06

После того, как в декабре прошлого года у известного челябинского профессионального боксера Алексея Евченко сорвался долгожданный титульный бой, и он сам, и его тренер Сергей Новиков немого загрустили. Долгие месяцы изнурительных тренировок, запланированный выход на пик спортивной формы и вот… >>
Голос молодежи России и Казахстана будет услышан

Голос молодежи России и Казахстана будет услышан 12:38

16 марта в Челябинске состоялось первое заседание дискуссионного клу-ба «Голос молодежи России», который объединил студенческих активистов. >>
Явка на Южном Урале составила 66,41% избирателей

Явка на Южном Урале составила 66,41% избирателей 09:26

В семь утра Избирательная комиссия региона подвела итоги Единого дня голосования на Южном Урале. >>

В Челябинской области закрылись все избирательные участки 18.03 18:40

Южноуральцы сделали свой выбор. Первые итоги будут известны уже завтра. >>

Около 35% челябинцев проголосовали за объекты городской среды 18.03 18:31

Пресс-служба Челябинской горадминистрации назвала показатели явки по голосованию за приоритетные проекты для благоустройства по программе "Комфортная городская среда" по состоянию на 18.00. >>

//Новости МирТесен



60 процентов южноуральцев приняли участие в выборах президента России 18.03 17:33

Такие данные приводит ЦИК на своём сайте по состоянию на 18.00. У жителей Челябинской области остаётся последние полчаса, чтобы сделать самый главный выбор для страны в этом году. >>
Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы

Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы 18.03 16:10

Известный в России и зарубежом музыкант, автор и исполнитель песен, а также продюсер Гарри Ананасов поделился своими впечатлениями о выборах президента и рассказал, за какую территорию он отдал голос для ее дальнейшего благоустройства. >>
Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы

Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы 18.03 15:25

Известный в России и зарубежом музыкант, автор и исполнитель песен, а также продюсер Гарри Ананасов поделился своими впечатлениями о выборах президента и рассказал, за какую территорию он отдал голос для ее дальнейшего благоустройства. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Челябинская область голосует на уровне со всем УрФО и Западной Сибирью

Челябинская область голосует на уровне со всем УрФО и Западной Сибирью 18.03 14:45

Центральный избирательный комитет Российской Федерации оперативно публикует данные о явке избирателей на выборах президента страны в разных регионах. Данные приводятся по состоянию на 10, 12, 15 и 18 часов. К трём часам в Челябинской области проголосовало 49,32% избирателей. >>

Почти треть избирателей Челябинска выбрали территории для благоустройства 18.03 14:45

В Челябинске продолжается голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены. >>
От южноуральцев поступило несколько жалоб на нарушения на избирательных участках

От южноуральцев поступило несколько жалоб на нарушения на избирательных участках 18.03 13:13

Южноуральцы посредством социальных сетей оставили несколько жалоб на замеченные ими нарушения в ходе голосования за следующего президента Россиийской Федерации. Мобильные группы, созданные Общественной палатой Челябинской области, в состав которых входят юристы, адвокаты и правоведы, незамедлительно выезжали в указанные избирательные участки и на месте разбирались в происходящем. >>

//Новости Redtram

На Южном Урале на избирательных участках стоят очереди

На Южном Урале на избирательных участках стоят очереди 18.03 12:49

В Челябинской области на многих избирательных участках наблюдаются очереди. Причина - в высокой явке избирателей к этому часу. >>

На избирательном участке Южного Урала умер мужчина 18.03 11:35

Сегодня, 18 марта, около обеда стало известно о трагедии, которая произошла на одном из избирательных участков города Карталы (Челябинская область). >>
Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы всей семьей

Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы всей семьей 18.03 11:27

Уже по давно сложившейся традиции известный стронгмэн Эльбрус Нигматуллин пришел на выборы вместе с семьей. >>

//Новости ADWILE

Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства

Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства 18.03 11:27

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев пришёл на свой избирательный участок, расположенный в ДК «ЧЭРЗ» одним из первых. >>

К 12.00 на Южном Урале проголосовали более четверти жителей 18.03 11:03

На Южном Урале к 12-00 проголосовали более четверти жителей, сообщили в областном избиркоме. >>

Явка на Южном Урале превышает среднероссийский уровень 18.03 10:53

Явка в Челябинской области превышает среднероссийский уровень. На 10 часов утра динамика проголосовавших на Южном Урале демонстрирует 175-200 процентов по сравнению к показателям 2012 года этого же времени. >>
Глава южноуральского парламента Владимир Мякуш пришёл на выборы всей семьёй

Глава южноуральского парламента Владимир Мякуш пришёл на выборы всей семьёй 18.03 10:45

Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш около 10 часов утра пришел на избирательный участок, расположенный в челябинской прогимназии №90 по традиции вместе с семьёй - женой и дочерью. >>
Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке ЧГМА

Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке ЧГМА 18.03 10:18

В 9.45 на избирательный участок №822 в Челябинской государственной медицинской академии приехал глава Южного Урала Борис Дубровский. Он энергично прошел магнитную рамку и поздоровался с полицейскими. >>
На Южном Урале открылись избирательные участки

На Южном Урале открылись избирательные участки 18.03 07:27

В Челябинской области в 8-00 были открыты все избирательные участки. Жители региона выбирают президента Российской Федерации. >>

//Новости партнеров

Куда звонить южноуральцам при возникновении ЧС? 17.03 11:04

В Челябинской области круглосуточно работают телефоны экстренных служб. >>
Литовченко согласился, что лучше ходить на выборы, чем оказаться на баррикадах

Литовченко согласился, что лучше ходить на выборы, чем оказаться на баррикадах 16.03 15:44

Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко, делясь своим мнением о том, почему 18 марта каждый россиянин непременно должен исполнить свой гражданский долг, не только процитировал известного писателя, но и вспомнил, как сам впервые голосовал. >>

Половина обращений к депутату Госдумы Владимиру Бурматову касается проблем ЖКХ 16.03 15:20

Порядка 45 процентов из всех обращений к депутату Гослдумы Владимиру Бурматову касается проблем ЖКХ. С начала года к нему обратилось 890 южноуральцев. >>
Челябинцев приглашают в день выборов на флешмоб

Челябинцев приглашают в день выборов на флешмоб 16.03 14:23

18 марта 2018 года ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициирует Всероссийский флэшмоб «#УчастОК». >>

Работа энергетиков «МРСК Урала» с сегодняшнего дня переведена в «особый режим» 16.03 14:07

Для обеспечения максимальной надежности энергоснабжения потребителей во всех подразделениях ОАО «МРСК Урала» (входит в Группу компаний «Россети») в преддверии выборов Президента РФ введен режим «технологической тишины». >>
Благотворительный проект "Андрюша" может не состояться

Благотворительный проект "Андрюша" может не состояться 16.03 11:57

Уникальный благотворительный проект, называемый брендом Челябинской области, под угрозой срыва. Концерт-фестиваль "Андрюша" с участием тысячи юных талантов и звезд, который стал судьбоносным событием для сотен одаренных в сфере искусства детей, не имеет финансирования. >>

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры