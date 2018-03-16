Музыкант популярной британской рок-группы потерял слух из-за концерта
16 марта 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Участник известной во всем мире британской рок-группы признался, что потерял слух. Согласно последней информации, неприятность случилась с музыкантом из-за очень громкого звука на одном концерте.
Речь идет об одном из основателей рок-группы The Who Роджере Долтри. К настоящему моменту журналисты располагают официальным подтверждением данных о потере слуха от самого музыканта, передает в пятницу, 16 марта, портал "Экономика сегодня".
Долтри отметил, что теперь он вынужден распознавать слова, читая по губам. Он также призвал всех своих поклонников использовать беруши в местах, где может быть повышенная громкость.
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