Актер Михаил Ефремов намерен повторить в Москве скандальный монолог

Сегодня стало известно, что известный российский актер намерен повторить скандальный монолог в Москве. Речь идет о тексте, который артист произнес в рамках спектакля "Не становись чужим" в Самаре.

Предполагается, что нашумевший монолог будет вновь произнесен Михаилом Ефремовым 25 марта под аккомпанемент оркестра Юрия Башмета, передает teleprogramma.pro

Напомним, что самарским зрителям очень не понравилось поведение актера в ходе выступления. Многие решили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он нецензурными словами обругал публику, а впоследствии заявил, что люди в этом городе "просто не догоняют".