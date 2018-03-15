Шевчук выпустил новый клип, посвященный умершей жене

Легенда русского рока - лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил клип на композицию «Когда ты была здесь». Исполнитель посвятил песню своей первой жене Эльмире Бикбовой, которая в 1992 году умерла от рака мозга.

13 марта в 26-ю годовщину смерти супруги Шевчук представил официальное видео. Как сообщает НСН, весной группа ДДТ планирует представить свой новый альбом. Релиз запланирован на апрель. Пластинка будет включать 15 композиций.