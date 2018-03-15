Шевчук выпустил новый клип, посвященный умершей жене
15 марта 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Легенда русского рока - лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил клип на композицию «Когда ты была здесь». Исполнитель посвятил песню своей первой жене Эльмире Бикбовой, которая в 1992 году умерла от рака мозга.
13 марта в 26-ю годовщину смерти супруги Шевчук представил официальное видео. Как сообщает НСН, весной группа ДДТ планирует представить свой новый альбом. Релиз запланирован на апрель. Пластинка будет включать 15 композиций.
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