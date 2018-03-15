Владимир Путин пришел проститься с Олегом Табаковым

Владимир Путин сегодня пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым. Путин возложил розы к гробу покойного и подошел к родным Олега Павловича.

Президент выразил им соболезнование. Прощание с Олегом Табаковым началось в театре в Камергерском переулке в 9 часов утра. У дверей театра, который был закрыт три дня, собрались тысячи людей - коллеги, поклонники Табакова. Все со слезами на глазах.

Проститься с Олегом Павловичем Табаковым пришли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Александр Молочников; его воспитанники - артисты Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Филипп Янковский. Простились с Олегом Табаковым Михаил Боярский, Вера Алентова и Владимир Меньшов.

«Он для нас был отцом», — сказал Филипп Янковский.

Олег Табаков после отпевания будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища столицы.