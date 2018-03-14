Звезда мировой эстрады Мирей Матье поддержала Леонида Слуцкого

Сегодня в Большом Кремлевском Дворце состоится концерт звезды не только французской, но и мировой эстрады Мирей Матье. А накануне выступления легендарная певица успела пообщаться с российскими журналистами.



Представители СМИ задали Мирей Матье немало вопросов. Поинтересовались они и ее мнением о ситуации с обвинениями председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в харассменте.



Дело в том, что звезда уже достаточно давно знакома со Слуцким. Именно по приглашению депутата Мирей Матье неоднократно бывала в нашей стране и даже – с подачи главы думского комитета – стала талисманом военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



– Леонида Слуцкого я знаю очень хорошо, он мой большой друг. Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена, – рассказала певица. – Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия.



По мнению Мирей Матье, Леонид Слуцкий – очень деликатный, вежливый и тактичный человек, настоящий джентльмен.



Чуть ранее с похожими заявлениями в поддержку Слуцкого выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и поэт Андрей Дементьев. Первый призвал всех не торопиться с выводами и оставаться в правовом поле, а второй рассказал о том, что «в Российском фонде мира – огромное число замечательных женщин, но никто и никогда из них не упрекал Слуцкого в харассменте».



Активисты Российского фонда мира, а также депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко неоднократно благодарили Леонида Эдуардовича за помощь и всестороннюю поддержку, не уставая повторять, что знают Слуцкого, как глубоко порядочного человека, а все звучащие в его адрес обвинения – это чей-то политический заказ.



Такого же мнения придерживается и популярный российский телеведущий Андрей Караулов, который в публичном пространстве призвал представителей так называемых либеральных СМИ, к коим в первую очередь он отнес радиостанцию «Эхо Москвы» и ее главного редактора Алексея Венедиктова. Телеведущий заострил внимание на том, что среди «жертв» Слуцкого нет ни одной представительницы российских или пророссийских СМИ, а интерес к этой истории активно стараются поддерживать именно «либералы».



Публиковалось в прессе и письмо в поддержку председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого от имени журналисток Москвы.



– Леонид Слуцкий – человек галантный и общительный. Его преклонение перед женщиной и её красотой, вероятно, некоторым кажется чересчур экстравагантным и вызывает у отдельных представительниц нашего цеха неприязнь и резкое осуждение, – написала первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.



Легенда мировой эстрады Мирей Матье, которая хорошо знакома не только с Леонидом Слуцким, но и с его семьей, всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине.



– Я – певица, я никогда не занималась политикой и никогда с Леонидом об этом не говорила, но я не могу сейчас принять то, что о нем говорят некоторые СМИ. Хочу еще раз повторить, что он – очень галантный человек, настоящий джентльмен, – рассказала певица.



Ни для кого не секрет, что между женщиной и мужчиной в любой момент может возникнуть симпатия, но, по словам Мирей Матье, имеется и та грань, которую Леонид Слуцкий никогда не перейдет. Певица уверена, что российский политик и ее большой друг никогда не спутает одно с другим.