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Добрый Отар

14 марта 2018, 14:52 [«Аргументы Недели. Волгоград», Виктор ГАВРИКОВ ]

Добрый Отар

Вчера было девять дней, как ушёл Отар Иванович Джангишерашвили. И не вернётся. Мы, конечно, встретимся, когда придет срок. Но вот сейчас его нет, и у меня есть миллион причин для грусти. Хотя, хватило бы и одной: он навсегда останется идеальным работодателем. Он - строгий и щедрый - хорошо платил за работу, учил любить сцену, не раскисать.

Я давно не был в Волгограде, но, у меня есть список дел, которые я бы хотел сделать: среди них - прийти в НЭТ со служебного входа и пройти за сценой. Это как вернуться в семью. Обязательно показаться Отару Ивановичу и сказать ему, сколь много он для меня сделал, научив быть терпеливым руководителем. Ему, наверное, было чудовищно сложно в пору эффективных менеджеров, для которых человек - пшик, KPI - всё. Его показатели - спектакли, рваные, нелегкие, фривольные и наивные. Вот артист Алексеев выезжает на первую сцену в «Дон Жуане» в ванной. Один из нас на этом спектакле работал подсадкой. Моей головной болью был натуральный газон, который каждую неделю прорастал шампиньонами, и нужно было что - то предпринять, чтобы он не сгнил. А кто не помнит рок-н-ролл у бассейна в «Ромео и Джульетте»? Возможно, это слишком поп, но, кто не плакал, когда герои вдруг со струями воды уходили вверх.

Он брал зал. Строил спектакль на глазах у зрителя. Переигрывал финалы, обострял, вводил и выводил актеров. Я вот сейчас скажу совершенно определенно: лучше чем он «Самоубийцу» Эрдмана никто поставить не смог. Этот спектакль играли великие актеры, но абсолютно аутентичным сделал его Отар. Его «Самоубийца» - реквием эпохе и революции.

Не место и не время помнить о том, что переживал его театр в последнее время. Могу только предположить, сколько сил отдал бессменный главреж, чтобы отстоять актеров, монтировщиков, костюмеров и всех – всех – всех, кто есть - коллектив. Я уверен, он знал, как не допустить развала, но ангел позвал в дорогу. Что теперь будет с бедным НЭТом, как его оптимизируют и переформатируют.

Он многое делал не по правилам, раздражал и эпатировал. Но, каждый его спектакль, как блокбастер, проходил сквозь – сквозь - сквозь, не оставляя равнодушным. Говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Могу сказать: кто в НЭТе служил, тот к новшествам современного театра относится, как к повторам провинциального Джангишерашвили. Я бы не удивился, узнав, что Отар Иванович задумал 3D спектакль-аттракцион и чтобы по Достоевскому. Он бы смог. Земля пухом!

 

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